PF e Iphan vão à Marina da Glória para garantir embargo Policiais federais e membros do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) estiveram na tarde desta segunda-feira na Marina da Glória para garantir o embargo das obras no local que receberá as provas de vela dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio. A discussão sobre a possibilidade de realizar as obras no local pode até provocar o cancelamento das competições, o que seria um golpe e tanto nas pretensões do Brasil de organizar os Jogos Olímpicos - o Rio já é candidato à edição de 2016. O espelho d´água da Marina faz parte do Parque do Flamengo, local que foi tombado pelo patrimônio histórico. O Ministério Público Federal obteve na última sexta-feira o embargo das obras, com a liberação de reformas apenas na estrutura em terra. O Comitê Organizador do Pan (Co-Rio) tinha uma liminar que autorizava a realização das obras. A entidade diz não ter um plano alternativo para receber as competições de vela que não seja a Marina da Glória, e já avisou que, se as obras não puderem ser retomadas até o dia 15 de dezembro, não haverá tempo para a conclusão. ?Acompanhamos com preocupação as obras na Marina, que são fundamentais para os Jogos?, afirma a entidade. Onze provas de vela são disputadas no Pan, e o esporte está presente desde a primeira edição dos Jogos, em 1951.