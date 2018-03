Phelps bate 4º recorde mundial O nadador norte-americano Michael Phelps se transformou nesta sexta-feira no maior nome do 10º Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Barcelona, na Espanha. Num pequeno intervalo entre uma prova e outra, Phelps, de apenas 18 anos, quebrou dois recordes mundiais. O primeiro foi batido nos 100 metros borboleta. Em seguida, melhorou a marca mundial nos 200 metros medley. Na terça-feira, ele havia batido o recorde nas semifinais dos 200m borboleta e, na quinta, nos 200 metros medley. Na prova dos 10m borboleta, Phelps se classificou para a final ao atingir o tempo de 51s.47, derrubando o recorde que havia sido batido pouco antes pelo ucraniano Andrii Serdinov, de 51s76. Phelps voltou à piscina logo em seguida para a prova de 200m medley e conseguiu o tempo de 1:56.04, estabelecendo um novo recorde mundial. O australiano Ian Thorpe, que foi o segundo na prova, fez o tempo de 1:59.66. E o público pode esperar ainda um pouco mais do norte-americano. Neste sábado, ele é o principal favorito na final dos 100 metros borboleta.