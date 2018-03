Phelps bate novo recorde mundial O nadador norte-americano Michael Pehlps, de apenas 18 anos, quebrou seu próprio recorde mundial na prova de 200 metros medley. Nesta quinta-feira, durante as semifinais da modalidade do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, ele marcou o tempo de 1min.57s.52. Sua marca anterior era de 1:57.94, estabelecido no dia 29 de junho de 2003. Este é o segundo recorde mundial que Phelps na Espanha. Na última terça-feira, na semifinal dos 200 m borboleta, ele marcou 1min53s93, superando a sua marca anterior de 1min54s58. REVEZAMENTO - A equipe dos Estados Unidos de revezamento 4 x 200 conquistou nesta quinta a medalha de ouro, ao marcar o tempo de 7:55.70. A medalha de prata foi a equipe da Austrália (7:58.42.) e o bronze ficou com a China (7:58.53).