Phelps bate recorde e Brasil ganha medalha no Pan Pacifico O nadador norte-americano Michael Phelps, que ganhou oito medalhas nos últimos Jogos Olímpicos, disputados em Atenas, em 2004, diminuiu na noite deste domingo o seu próprio recorde mundial dos 200 metros medley ao cravar o tempo de 1min55s84 no último dia de disputa do Campeonato Pan Pacifico, realizado em vitória, no Canadá. O recorde anterior de Phelps, de 1min55s94, havia sido estabelecido em 9 de agosto de 2003, durante uma competição em Maryland, nos Estados Unidos. Esse foi o terceiro recorde atingido pelo norte-americano no Pan Pacifico. Ele já tinha quebrado a marca dos 200 metros borboleta (1min53s80) e participado do revezamento 4x100 metros livres (3min12s46). Outro recorde registrado na noite de domingo no Pan Pacifico foi o do também norte-americano Brendan Hansen, que melhorou o seu próprio tempo nos 200 metros peito ao marcar 2min08s50. O recorde anterior de Hansen era de 2min08s74 e havia sido estabelecido em Irvane, na Califórnia, no começo deste mês. Medalha para o Brasil Ainda no Pan Pacifico, a nadadora Flávia Delaroli conseguiu a sua primeira medalha em torneios internacionais ao terminar em terceiro lugar na prova dos 50 metros livres, com o tempo de 25s62. A outra brasileira que participou da competição, Rebeca Gusmão, ficou em quarto, com 25s64. A vencedora dos 50 metros foi a norte-americana Kara Lynn Joyce, com 25s10, enquanto a medalha de prata foi conquistada pela sua compatriota Natalie Coughlin (25s32). O Pan Pacifico serve de preparação para a os Jogos Pan-Americanos que acontecerão em 2007, no Rio de Janeiro. A medalha de Flávia foi a segunda do Brasil no Pan Pacifico - Thiago Pereira havia conquistado o bronze nos 400 metros medley.