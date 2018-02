Phelps bate recorde mundial e Thiago Pereira fica em quarto O norte-americano Michael Phelps quebrou mais um recorde mundial (seu terceiro) e, nesta quinta-feira, conquistou sua quarta medalha de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos, a dos 200 metros medley. O brasileiro Thiago Pereira, que tinha chances reais de medalha, terminou na quarta colocação. Phelps terminou a prova com o tempo de 1min54s98. O recorde mundial anterior, 1m55s84, pertencia a ele mesmo. Thiago Pereira, que havia conquistado o terceiro melhor tempo na semifinal, não repetiu o feito e, o tempo de 1min58s98 não foi suficiente para subir ao pódio. O brasileiro foi superado pelo também norte-americano Ryan Lochte, que faturou a prata com 1min56s19, e pelo húngaro Laszlo Cseh, que cravou 1min56s92 e ficou com o bronze. Este é o terceiro recorde mundial individual batido por Phelps na competição: 200 m livre, 200 m borboleta e 200 m medley. O nadador, 21 anos, já tem quatro medalhas de ouro, pois também venceu com a equipe norte-americana na prova do revezamento 4x100 m livre. Cielo também fica fora do pódio Mesmo batendo o recorde sul-americano dos 100 m livre, o brasileiro César Cielo, nesta quinta-feira, terminou a final da prova na quarta colocação com o tempo de 48s51. O ouro ficou com o canadense Brent Hayden e com o italiano Filipo Magninique dividiram a medalha pois fizeram o mesmo tempo: 48s43. O australiano Eamon Sullivan ficou com o bronze, apenas quatro centésimos atrás dos vencedores. Essa foi a primeira vez na história do Mundial que uma medalha de ouro foi dividida. "Vi que era primeiro e fiquei muito feliz. Quando vi que havia outro nome (Hayden) no marcador no primeiro lugar, continuei feliz assim mesmo", disse Magnini. O canadense Brent Hayden disse que foi "divertido" ter empatado na final com o italiano. "Sempre espero ganhar, mas antes do início da prova, tinha dúvidas se poderia ser possível", confessou.