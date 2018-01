Phelps bate recorde nos 400 medley O norte-americano Michael Phelps estabeleceu neste domingo o novo recorde mundial dos 400 metros medley, com 4min10s73, batendo sua própria marca de 4min11s09, feita em 15 de agosto de 2002. O tempo foi estabelecido no desafio entre as equipes de natação dos Estados Unidos e da Austrália, que está sendo disputado em Indianápolis.