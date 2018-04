Phelps dirigia com carteira de habilitação vencida O nadador norte-americano Michael Phelps estava com a carteira de motorista vencida quando sofreu um acidente de carro na noite de quinta-feira, informou a polícia da cidade americana de Baltimore, onde vive o atleta. Ele saiu ileso do acidente, assim como os dois amigos que o acompanhavam no veículo.