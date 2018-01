Phelps diz não se importar com horário de finais em Pequim O nadador norte-americano Michael Phelps, ganhador de sete medalhas de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos disputado em Melbourne, disse nesta segunda-feira em Pequim que a polêmica decisão de colocar as finais da natação das próximas Olimpíadas de manhã não afetará o seu desempenho. "São os Jogos Olímpicos, se você não está pronto para nadar em qualquer horário que seja, então não venha. Veja pela TV", disparou Phelps. O heptacampeão está na futura sede olímpica junto com alguns de seus companheiros da equipe norte-americana de natação para promover as ´Olimpíadas Especiais´ competição para pessoas com algum tipo de deficiência, que acontece este ano em Shanghai. "Vou nadar o mais rápido que puder, não importa se for de manhã ou de noite", acrescentou o nadador, que tentará em Pequim superar a marca de seu compatriota Mark Spitz (sete ouros nas Olimpíadas de Munique, em 1972). Phelps, de apenas 21 anos, já tentou bater o feito de Spitz nas Olimpíadas de Atenas/2004, mas no Grécia ´só´ conseguiu ficar no topo do pódio em seis ocasiões. O Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu transferir as finais de natação para o horário da manhã, uma decisão polêmica que teria sido tomada para atender melhor aos espectadores dos Estados Unidos, que verão estas provas no início da noite, devido à diferença de fuso horário. A norte-americana NBC, que possui os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos nos Estados Unidos, tinha reivindicado antes que as finais acontecessem de manhã, para que coincidissem com seu ´prime time´, o que gerou suspeitas da Austrália, onde a natação é um dos esportes mais populares. Phelps também comentou as informações surgidas na imprensa nos últimos dias acusando de doping o nadador Ian Thorpe, que se aposentou em novembro de 2006 e esta semana voltou a público para tentar desmentir os rumores. Em Pequim, Phelps disse que a retirada de seu adversário era ´decepcionante´, e também mostrou todo seu apoio e amizade ao nadador australiano. Ele manifestou sua esperança de que Thorpe possa desmentir as acusações.