Phelps é quase 3s melhor que Ian Thorpe O jovem nadador norte-americano Michael Phelps, de 18 anos, foi quase três segundos melhor que o australiano Ian Thorpe nas eliminatórias dos 200 metros medley do Mundial de Barcelona, realizadas nesta quinta-feira. Recordista mundial da modalidade (1:57.94), Phelps registrou o melhor tempo da eliminatória ao fazer a distância em 1:59.71. Thorpe, por sua vez, teve que se conformar com a 14ª posição, com o tempo de 2:02.54. O australiano se classificou apenas em penúltimo para as semifinais. O brasileiro Thiago Pereira por pouco não passou para a próxima fase, ficando apenas a seis centésimos da vaga.