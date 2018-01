Phelps fracassa na primeira prova Grande astro da natação, o norte-americano Michael Phelps fracassou na primeira prova que disputou no Mundial de Esportes Aquáticos, em Montreal, no Canadá. E viu acabar seu sonho de conquistar 8 medalhas de ouro no campeonato, ao ser eliminado neste domingo na classificatória para a final dos 400 metros livre. Com o tempo de 3m50s53, Phelps ficou em 7º lugar em sua bateria e acabou na 18ª colocação geral. Assim, ficou bem longe dos 8 melhores que vão disputar a final dos 400 metros livre - o mais rápido até agora foi o australiano Grant Hackett (3m44s63). ?Esse não foi o começo que eu desejava. Estou desapontado e surpreso. Estava bem no aquecimento, mas não fui bem na prova?, admitiu Phelps, que não é um especialista nos 400 metros livre. Mas ele ainda terá muitas chances de medalha em Montreal. Afinal, nadará os 200m medley, os 100m borboleta e os 100m e 200m livre, além de 3 provas de revezamento. Com isso, Phelps poderá superar a sua marca nos Jogos Olímpicos de Atenas, no ano passado, quando ganhou 6 de ouro e 2 de bronze.