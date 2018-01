Phelps ganha 7.º ouro e vira o maior vencedor em Mundiais O norte-americano Michael Phelps entrou para história do Mundial de Esportes Aquáticos ao garantir neste domingo, em Melbourne (Austrália), a sétima medalha de ouro. O nadador de 21 anos é o único a conseguir o feito. No último sábado, ele já havia igualado a marca do australiano Ian Thorpe, que levou seis ouros em Fukuoka, no Japão, em 2001. A mais nova vitória de Phelps aconteceu nos 400 m medley, quando ele bateu a raia em primeiro ao registrar o tempo de 4min06s22, novo recorde mundial. Ele baixou em mais de dois segundos a marca que pertencia a ele mesmo, quando cravou 4min08s41 nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Ao sair do piscina, o norte-americano surpreendeu a dizer que não se sentia disposto para competir. "Não me senti nada bem esta manhã, não dormi muito bem. Não estava bem antes da prova e tão pouco estava pronto antes de saltar [na piscina]", comentou Phelps. "Completei a prova por causa da adrenalina", acrescentou. Ele foi seguido pelo seu compatriota Ryal Lochte (4min09s74), que ficou com a prata, e pelo italiano Luca Marin (4min09s88), que completou o pódio. Vencedor de seis medalhas de ouro e duas de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, Phelps tinha como grande meta no Mundial conquistar oito ouros em todas as provas que iria disputar. Porém, graças a um erro de um colega de equipe, ele não conseguiu o feito porque os Estados Unidos acabaram ficando de fora da final do revezamento 4x100 m medley. Nas eliminatórias, Ian Crocker, o terceiro a entrar na água pelo time norte-americano, queimou a largada e acabou desclassificando o país. A equipe era a grande favorita para ficar com o ouro, mesmo tendo poupado Phelps para nadar apenas a final. "Michael estava fazendo algo tão inédito que eu acho que todo mundo está um pouco desapontado", disse Neil Walker, um dos integrantes da equipe que disputou a fase preliminar. Além de vencer nos 400 m medley, Phelps também havia ficado em primeiro nos 200 m livre, 200 m borboleta, 200 m medley, 4x100 m livre - conseguiu quebrar o recorde mundial em todas as provas -, 100 m borboleta e nos 4x200 livre. Seu próximo objetivo é superar, no Jogos Olímpicos de Pequim (2008), a marca do ex-nadador norte-americano Mark Spitz, que conquistou sete ouros em Munique (1972). Mais medalhas Não foi só Phelps que brilhou pelos Estados Unidos. A sua compatriota Kathryn Hoff, de apenas 17 anos, garantiu a medalha de ouro nos 400 m medley feminino ao fazer o tempo de 4min32s89, conseguindo o novo recorde mundial da prova. Ela baixou o tempo da ucraniana Yana Klochkova, que havia feito 4min33s59 no dia 16 de setembro de 2000, em Sydney. A russa Jana Martynova acabou a prova em segundo (4min40s14) e ficou com a prata, seguida pela australiana Stephanie Rice (4min41s19). Já nos 1.500 m livres, a primeira colocação ficou com o polonês Mateusz Sawrymowicz (14min45s94), superando o russo Yuri Prilukov, que levou a prata ao fazer 14min47s29, e o britânico David Davies (14min51s21), que completou o pódio. Nos 50 m costas, o sul-africano Gerhard Zandberg levou o ouro ao completar o percurso em 24s98. O alemão Thomas Rupprath (25s20) foi o segundo, ficando à frente do britânico Liam Tancock (25s23). Nos 50 m para mulheres, a australiana Jessica Hardy levou a melhor ao bater a raia em primeiro com a marca de 30s63, superando a sua compatriota Leisel Jones (30s70) e a norte-americana Tara Kirk (31s05). Já a australiana Libby Lenton foi a mais rápida nos 50 m livres e ganhou o seu quinto ouro no Mundial de Melbourne. Ela fez o tempo de 24s53. A prata foi para a sueca Therese Alshammar (24s62) e o bronze para a holandesa Marleen Veldhius (24s70).