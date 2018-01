Phelps ganha segundo ouro no Mundial O americano Michael Phelps, medalhista olímpico e um dos maiores nadadores da atualidade, conquistou nesta terça-feira à noite seu segundo ouro no Mundial de Natação, que está sendo disputado no Canadá. Ele venceu a final dos 200 m livres. Na final da categoria, Phelps, com o tempo de 1min45s20 ficou à frente do australiano Grant Hackett, que fez o tempo de 1min46s14. A medalha de bronze foi do sul-africano Ryk Neethling, com o tempo 1min46s63. Phelps havia ganho sua primeira medalha na competição no domingo, quando venceu o 4 x 100 m livre, com o time americano.