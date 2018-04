Phelps se envolve em acidente de carro Michael Phelps se envolveu na noite de anteontem em um acidente de carro na cidade de Baltimore, onde mora. Segundo informações da polícia local, o multicampeão olímpico estava dirigindo no centro da cidade acompanhado de dois amigos quando teve o veículo atingido pelo carro de outra motorista, que não teria respeitado o sinal vermelho. O nadador e seus amigos não se feriram. A motorista do outro carro ficou em observação no Hospital da Universidade de Maryland.