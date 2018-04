Phil Jackson aceita estender contrato com Lakers por dois anos O técnico do Los Angeles Lakers, Phil Jackson, aceitou estender em dois anos o contrato com a equipe por cerca de 24 milhões de dólares, informou o Los Angeles Times em seu site na Internet (www.latimes.com). Jackson, de 62 anos, terá contrato com o Lakers até a temporada de 2010. "A decisão de voltar como técnico e a decisão de me pedirem para voltar como técnico teve pouco a ver com Kobe Bryant e muito pouco a ver com o talento", disse Jackson a jornalistas antes do jogo desta quinta-feira contra o Denver pela NBA. "É essa a situação aqui --a proximidade que eu sinto com a entidade, o conforto que sinto trabalhando para essa entidade e o progresso que acho que estamos fazendo." Bryant exigiu no começo do ano para ser negociado, mas Jackson disse que não havia especulação deste tipo desde o início desta temporada. O jogador aprovou a extensão do contrato do treinador, segundo o Los Angeles Times. Jackson foi treinador do Lakers por cinco temporadas, de 2000 a 2004 e depois deixou a equipe. Ele voltou em 2005, com um contrato de três anos no valor de 30 milhões de dólares. (Texto de Gene Cherry em Salvo, Carolina do Norte)