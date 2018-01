Picuruta: uma vida dedicada ao surfe Alexandre Salazar Júnior, mais conhecido como Picuruta Salazar, tem boas razões para defender uma velha e boa tese - a de que "surfista nunca se aposenta". Aos 43 anos, este pioneiro das ondas continua esbanjando vontade de cair no mar para surfar. A diferença com o passar dos anos é que agora os seus sonhos são bem diferentes. Títulos, viagens, vitórias? Nada disso. O que Picuruta quer mesmo é pegar boas ondas com seus filhos. "Quero um dia chegar a surfar em um campeonato com meus filhos. Todos juntos", conta o surfista, casado há 18 anos e pai de Caio, de 17 anos, Alex, de 15 e Mateus de 10. Enquanto o sonho não se realiza, Picuruta encontrou uma forma interessante de treinar. Com parceria da Prefeitura de Santos, o surfista tornou possível seu antigo projeto - o de ter uma academia da modalidade e poder dividir suas experiências com as promessas do esporte. "Hoje, já estamos disputando campeonatos com jovens surfistas", conta. A maioria dos campeonatos não tem limite de idade. Picuruta Salazar começou a surfar em 1968. Caía na água com seu pranchão de madeira. Foi influenciado pelo irmão Alex. Na época, não existiam pranchinhas, então ele foi obrigado a iniciar mesmo no longboard. Gostou tanto que continua surfando com os pranchões até hoje. Para surfar no dia-a-dia, Picuruta escolhe uma das suas oito pranchas, cada uma com tamanho diferente, para se adaptar às variadas condições do mar de Santos, onde nasceu e mora até hoje. "Surfar de longboard é como fazer balé com a prancha. Surfar de pranchinha é como escutar rock", compara. Picuruta acorda às 6 horas todos os dias e vai direto para a areia identificar as condições do mar. Depois de avaliar o tamanho das ondas, pega a prancha certa e passa umas duas horas surfando. Depois, retorna para casa e toma o café da manhã. Antes do almoço, mais uma sessão na água. Depois da soneca pós-almoço, mais surfe. "E quando não fico muito cansado, vou para academia nadar um pouco." Picuruta vive do surfe há 32 anos. Por isso sabe bem qual é a importância de patrocínios. "Consegui mostrar aos jovens que é possível viver do surfe." Um dos segredos do sucesso para o surfista, segundo Picuruta, é manter uma boa relação com a família. "Se não tiver um bom relacionamento com seus familiares e respeitar seus pais, não adianta, será difícil se tornar profissional. Como viajo muito, no tempo livre gosto de ficar em casa desfrutando do convívio com minha família."