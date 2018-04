Piloto belga morre em etapa das motos do Rali Dacar

SALTA, ARGENTINA - Os organizadores do Rali Dacar confirmaram nesta sexta-feira que o piloto belga Eric Palante, de 50 anos, morreu durante a disputa da quinta etapa da prova, realizada na última quinta-feira entre as cidades de Chilecito e San Miguel de Tucumán, na Argentina. Ele competia na categoria motos, com um modelo da Honda, e as causas da sua morte ainda estão sendo investigadas.

Segundo nota oficial publicada pela organização da prova, Palante foi encontrado morto por um caminhão de resgate do rali, sendo que sabe-se apenas que o piloto havia passado do ponto de abastecimento de água dos competidores na parte da tarde da última quinta-feira.

Palante participava pela 11ª vez do Dacar e havia fechado a quarta etapa desta edição da prova em 88º lugar na classificação geral. O seu melhor resultado na tradicional competição de rali aconteceu em 2012, quando ficou em 66º.

A organização também fez questão de enfatizar que em nenhum momento se produziu um alerta de acidente durante a realização da quinta etapa da prova, que nesta sexta-feira vive o seu sexto estágio, entre San Miguel de Tucumán e Salta, na Argentina.

"É com uma profunda tristeza que os organizadores e toda a família do Dacar apresentam suas condolências aos familiares e amigos de Eric", destacou a nota oficial emitida nesta sexta, quando também acabaram sendo confirmadas as mortes de duas pessoas que faziam parte de uma equipe de jornalismo que cobria esta edição do rali.

O carro que transportava a equipe despencou de um barranco nas cercanias do município de Andalgalá, vitimando o jornalista Agustín Ignacio Mina, de 19 anos, e Daniel Eduardo Ambrosio, de 51, um entusiasta deste esporte. Já outros dois fotógrafos que estavam no veículo ficaram feridos sem gravidade.