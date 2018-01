Piloto da casa vence prólogo do Rally dos Sertões Um piloto goiano venceu nesta quarta-feira o prólogo da categoria motos do Rally dos Sertões, disputado em Goiânia. Foi Fabrício Marchesi, que completou o percurso de 2.700 metros, em circuito fechado, em 3 minutos e 20 segundos. O prólogo serviu para definir a ordem de largada do Rally dos Sertões, que terá sua primeira etapa nesta quinta-feira. Os participantes vão sair de Goiânia e vão até a cidade de Minaçu, também em Goiás, num percurso de 646 quilômetros, com trecho cronometrado de 286 quilômetros. Segundo Fabrício Marchesi, a vitória custou alguns sustos. ?Logo no primeiro salto eu acelerei demais e a moto voou. No meio do salto pensei em várias coisas, até em me quebrar inteiro. Depois consegui recuperar a calma e terminei tranqüilo?, disse o piloto.