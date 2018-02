Piloto da Stock Car Light morre em acidente em Interlagos O piloto da Stock Car Light Rafael Sperafico morreu neste domingo em acidente no autódromo de Interlagos. Imagens de televisão mostraram o carro de Sperafico batendo contra um muro de pneus e voltando para a pista, onde foi atingido de frente por outro carro em alta velocidade, pilotado por Renato Russo. Sperafico teve morte instantânea por traumatismo craniano. Segundo Dino Altmann, médico responsável pela Sotck Car Light, Russo foi encaminhado ao Hospital São Luiz, mas não corre risco de morte. "Atendemos o Renato Russo com trauma crânio-encefálico, trauma toraco-abdominal do lado direito e perda momentânea de memória, mas ainda no centro médico do circuito ele demonstrou estar consciente e com todos os sinais vitais estáveis", afirmou o médico em entrevista coletiva no autódromo, de acordo com comunicado da assessoria de imprensa do evento. (Por Sérgio Spagnuolo)