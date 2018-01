Piloto de moto morre em Magny-Cours O piloto suiço Herbert Graf, de 39 anos, morreu hoje em conseqüência de ferimentos provocados por uma queda, durante os treinos livres para a prova de resistência Bol D?Or, no circuito francês de Magny Cours. Herbert Graf competia na prova - uma das mais tradicionais do motociclismo europeu - pela equipe alemã Shaffer Mo Devil RT, com uma Suzuki,. Depois de ser socorrido por uma equipe médica ainda no autódromo ele foi levado para um hospital em Nevers, onde chegou com traumatismo craniano grave. De Nevers, Graf foi transferido para o Centro Universitário de Dijon, onde morreu, em conseqüência de um derrame cerebral.