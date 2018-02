Piloto francês morre durante penúltima etapa do Dakar 2007 O piloto francês Eric Aubijoux,de 42 anos, morreu neste sábado após sofrer uma parada cardíaca durante a penúltima etapa do Dakar 2007, disputada entre as cidades senegalesas de Tambacunda e Dacar. Aubijoux é a segunda vítima fatal desta edição do rali. O primeiro foi o Elmer Symons, após sofrer uma queda da moto no último dia 9. Ao todo, 51 competidores morreram em toda a história da competição. O piloto completou a etapa na 26.ª colocação (23 minutos atrás do vencedor), mas faltando 227 km para chegar à Dacar, Aubijoux sofreu um desmaio e uma parada cardíaca, mas não conseguiu ser reanimado pela equipe médica. Velho conhecido da competição, Aubijoux disputava o Dakar pela sexta vez, depois de ficar dois anos afastado. Em 2005, ele resolveu descansar após cinco competições seguidas e no ano passado não conseguiu se enquadrar no nível de exigência do rali, deixando de competir novamente. Na edição 2007, Aubijoux ocupava a 23.ª posição na classificação geral. Sua melhor marca foi em 2001, quando ficou em 16.º lugar na segunda vez que disputava o Dakar. A única vez que o piloto francês abandonou a competição foi em 2002, quando fraturou o ombro durante o trajeto pelo Marrocos. Poucas vezes deixava de participar de um campeonato na França e disputou dezenas de vezes o enduro de Touquet, ao norte de Paris.