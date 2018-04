Piloto francês ofusca Alonso e vence Desafio de Kart O francês Jules Bianchi deixou para trás os favoritos da Fórmula 1 e se sagrou campeão do Desafio de Kart, disputado no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC). Favorito a ocupar uma das vagas restantes da F1, Bianchi ofuscou Fernando e Felipe Massa e ficou com o título ao vencer a corrida realizada na noite de sábado e chegar em 4º na bateria deste domingo.