Piloto português fica com a pole da GP2 na Bélgica O piloto português Alvaro Parente conseguiu a pole position da primeira corrida da etapa da Bélgica da GP2, nesta sexta-feira, em Spa-Francorchamps. No treino de classificação, ele superou o brasileiro Lucas di Grassi, que ficou com o segundo lugar no grid de largada da prova deste sábado.