Piloto tem histórico de acidentes graves. O 1º foi aos 17 anos Desde que começou a correr com automóveis, em 2001, com apenas 17 anos, Robert Kubica, de Cracóvia, sofreu três graves acidentes, curiosamente sempre um a cada quatro anos. O primeiro em 2003, quando se preparava para disputar a Fórmula 3 europeia. "Eu não era o motorista", defende-se até hoje. Foi na sua cidade, com veículos de série. Seu carro recebeu pancada do seu lado, num cruzamento. Uma fratura múltipla do braço direito o fez perder várias etapas do campeonato. O mesmo braço direito (que já tinha uma placa fixada) foi, agora, severamente atingido no acidente de domingo.