Pilotos do Desafio das Estrelas voltam à infância ao brincar de bate-bate

PENHA - Em clima de descontração, Felipe Massa fez o papel de anfitrião nesta sexta-feira, no primeiro dia do Desafio Internacional das Estrelas, evento de kart que será disputado entre sábado e domingo no Beto Carreiro World, em Penha, Santa Catarina. Os treinos começarão no sábado. Sexta, os pilotos protagonizaram uma cena inusitada ao se verem livres para fazer aquilo que precisam evitar o ano inteiro: bater uns nos outros. Por alguns minutos, os pilotos voltaram à infância ao brincar no carrinho de bate-bate do parque.

Na pista, porém, será diferente. "Tomara que a gente não aprenda nada do que aconteceu no carrinho. Se a gente fizer metade do que fez lá será um desastre", disse, rindo, Massa.

Seu companheiro de Ferrari, Fernando Alonso, estreante no Desafio, não falou com a imprensa. O atual campeão da Stock Car, Cacá Bueno, concordou com Massa. "É brincadeira, mas também competição."

O espanhol Jaime Alguersuari, campeão da edição do ano passado, não quis falar de favoritismo na luta pelo bicampeonato, que o igualaria ao alemão Michael Schumacher, único a vencer duas vezes a competição. "É uma corrida na qual pode acontecer qualquer coisa." Ele garante que vai correr para ganhar novamente, mas o mais importante, segundo o espanhol, é o clima de confraternização.

Massa tem se esforçado para tornar o Desafio algo atrativo para a torcida e, especialmente, para os pilotos. Ele conta, por exemplo, que mostrou muitas imagens das edições anteriores do evento até que Alonso finalmente concordasse em participar. O traçado da pista foi desenhado por Hermann Tilke, responsável por circuitos da Fórmula 1 como os de Abu Dabi, Índia e Austin, entre outros. E os karts foram produzidos pela empresa ART Grand Prix, organização francesa das mais conceituadas.

"Sei que venho para tomar ferro (os pilotos de carro turismo sentem mais dificuldades para se readaptar ao kart do que os pilotos de monoposto), mas mesmo assim tenho o prazer de vir", comenta Cacá Bueno.

O desenho de cada um dos carros obedeceu às preferências de cada piloto. Por sugestão da Ferrari, Massa e Alonso, que a princípio iriam correr com karts vermelhos, vão usar outras cores. Eles foram orientados também a não comentar o que se passa na equipe, que finaliza o carro deste ano. O novo modelo será lançado na primeira semana de fevereiro. Apesar da distância da imprensa mantida por Alonso, Massa garante que o espanhol está empolgado com a estreia.