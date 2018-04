Pilotos franceses se aproximam do bi nas motos e nos carros no Rali Dacar

LA SERENA, CHILE - Atuais campeões, Cyril Despres e Stéphane Peterhansel estão muito perto do bicampeonato consecutivo no Rali Dacar. Os dois franceses novamente administraram a vantagem nesta sexta-feira e têm tudo para ficar com os títulos das motos e dos carros após a última etapa, neste sábado.

Peterhansel, que já tem 10 títulos do rali, sendo seis nas motos e quatro nos carros, está muito perto de sua quinta conquista nos automóveis. Nesta sexta, ele foi apenas o nono mais rápido na etapa entre Copiapó e La Serena, no Chile, mas chegou apenas pouco mais de cinco minutos atrás do vice-líder, o sul-africano Giniel De Villiers.

Assim, o francês ainda tem 44 minutos de vantagem sobre De Villiers, que não devem ser problema na última etapa, de apenas 128 km até Santiago, em trecho inteiro de asfalto, o que reduz significativamente a chance de quebras.

Nas motos, Cyril Despres deverá ter um pouquinho mais de trabalho para confirmar o seu quinto título e encerrar uma sequência curiosa que vem desde 2005. Desde então ele é campeão um ano sim um ano não. Como o espanhol Marc Coma, campeão nos anos em que Drespes foi vice, está machucado e não veio a América do Sul, o francês tem a chance de ser bicampeão pela primeira vez.

Nesta sexta, Despres aproveitou uma etapa ruim do português Ruben Faria, que era vice-líder, e disparou na ponta da classificação geral, mesmo sendo apenas o segundo mais rápido do dia. O chileno Francisco López ganhou a etapa e agora aparece 8min15s atrás do líder. O curioso é que López venceu quatro das 13 etapas. Despres, que tem tudo para ser campeão, foi o mais rápido em apenas um dia.