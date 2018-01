Pilotos iniciam no Rio treinos para corrida de aviões Os pilotos que disputarão a etapa brasileira do Air Race, que é a principal corrida de aviões do mundo, já sobrevoaram o céu do Rio de Janeiro (os treinos, que começaram na quarta, vão até sexta). No próximo sábado, mais de dez competidores conduzirão suas aeronaves num show de acrobacia e velocidade sobre a Praia de Botafogo. O Air Race desta temporada terá um total de 12 etapas. A do Rio será a segunda do calendário - a abertura foi em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, e teve a vitória do húngaro Peter Besenyei, da equipe Red Bull. Para receber o evento, os organizadores tiveram de preparar uma grande estrutura, a começar pela utilização do Aeroporto Santos Dumont para que as equipes pudessem montar os boxes e, também, conduzir os equipamentos para a areia da Praia de Botafogo. Em 2006, o vencedor do Air Race foi o norte-americano Kirby Chambliss. Ao todo, cerca de 6 milhões de pessoas de todo o planeta acompanharam o evento.