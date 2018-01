Pinheiros bate recorde sul-americano dos 4 x 100 m medley O revezamento 4 x 100 m medley do Pinheiros bateu neste sábado o recorde sul-americano, no Troféu Brasil de Natação, no Rio, com 3min39s30, melhorando a marca que era da seleção brasileira, do Pan de Winnipeg (1999), de 3min30s27. A equipe nadou com Leonardo Guedes (costas), Felipe Lima (peito), Fernando Silva (borboleta) e César Cielo (livre).