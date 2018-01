Pinheiros bate recorde sul-americano no 4x50 A equipe feminina do Pinheiros bateu nesta sexta-feira em Santos o recorde sul-americano no revezamento 4x50 livre, com as nadadoras Flávia Delaroli, Flávia Neto de Jesus, Tatiana Lemos e Juliana Machado, que fizeram a prova em 1m44s24. Fechada a etapa desta sexta-feira do José Finkel, o clube da Capital manteve a liderança na competição com 1.285,5 pontos, abrindo uma vantagem de 180 pontos sobre Unisanta, vice-líder da competição. A quebra do recorde chegou a surpreender, pois as atletas retornaram há pouco dos Jogos Pan-americanos e estão reiniciando seus treinamentos. "O resultado foi inesperado", disse Flávia Delaroli, que abriu a prova. Para Flávia Neto de Jesus, da mesma equipe recordista, o resultado representou não só a quebra do recordo sul-americano, mas também "a superação de condições adversas nessa competição", já que as atletas estão vindo de competições duras, como o Mundial e o Pan. Um dos destaques do José Finkel é Monique Ferreira, da Unisanta, que nesta sexta conquistou terceira medalha de ouro e uma de prata em revezamento. Ela venceu os 400 metros nado livre, com 4m18s64 e foi uma das integrantes da equipe vice-campeã dos 4x50. Monique já soma cinco medalhas e tem possibilidade de chegar a sete com as competições que serão realizadas neste sábado e domingo. A Unisanta já havia conquistado nesta sexta-feira duas medalhas de ouro no 50 metros nado borboleta. Natália Grava ficou com o ouro do feminino com o tempo de 28s17 e Nicholas Santos venceu no masculino, com24s72. "Estava trabalhando para bater o recorde do campeonato, mas valeu ter vencido a prova", disse o nadador. Natália havia se surpreendido na véspera com o melhor tempo na classificação. "Estava satisfeita com a marca que não esperava e ansiosa para mantê-la na prova e deu certo", comentou. Os resultados desta sexta foram os seguintes: 50 metros borboleta feminino: Natália Grava, Unisantos; 50 metros borboleta masculino: Nicholas Santos Unisanta; 400 metros livre feminino; Bruno Bonfim, Pinheiros; 200 metros costas feminino: Laura Crespo, Águas Abertas; 200 metros costas masculino: Rogério Romero, Minas Tênis; 4x50 livre feminino: Pinheiros, com Flávia Delori, Flávia de Jesus, Tatiana Lemos e Juliana Machado; 4x50 livre masculino: Pinheiros, com José Meolans, Renato Gueraldi, Carlos Jayme e Flávio Aires.