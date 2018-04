Pinheiros conquista a Liga das Américas O time paulista garantiu o título graças à derrota do Brasília por 88 a 74 para o Capitanes de Arecibo no final da noite de sexta-feira em Porto Rico. Como era a única equipe invicta após duas rodadas do quadrangular final, o Pinheiros foi campeão porque mesmo que perdesse ontem à noite para o Brasília (que tinha duas derrotas) levaria vantagem no confronto direto sobre o ganhador do choque entre Capitanes de Arecibo (Porto Rico) e Lanús (Argentina). "Merecemos o título porque jogamos muito bem contra duas equipes fortes", disse o técnico Cláudio Mortari.