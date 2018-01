Pinheiros é bicampeão no José Finkel O Pinheiros confirmou o favoritismo e conquistou o bicampeonato do Troféu José Finkel de Natação, encerrado neste domingo em Santos. O clube paulistano somou 2.205,5 pontos seguido pela Unisanta, com 1.818,5. O presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coaracy Nunes Filho, destacou que a prova não teve o nível olímpico, mas isso já era esperado, uma vez que o Pan-Americano terminou há menos de um mês e os atletas estavam desgastados. "Foi importante porque houve a consolidação dos tempos que os nadadores tiveram no Pan", comentou. Thiago Pereira, do Minas Tênis, venceu neste domingo os 200 metros nado medley com o tempo de 2m03s95, quebrando o recorde do Troféu José Finkel. Ele foi o destaque masculino, além de conquistar 197 pontos para sua equipe. Já Monique Ferreira foi a campeã de pontos entre as nadadoras. Ela fez 130 pontos para a Unisanta e recebeu o troféu Eficiência. O prêmio de melhor índice técnico feminino ficou com Flávia Delaroli, do Pinheiros, pela sua vitória nos 50 metros livre. Pela sua performance nos 200 metros nado costas, Rogério Romero ficou com o melhor índice técnico entre os homens. Coaracy Nunes Filho se mostrou preocupado com a Olimpíada de Atenas e está fazendo contatos com prefeitos e governadores para que apóiem programas individuais de atletas com condições de serem finalistas olímpicos. "Selecionamos 14 nadadores, 3 saltadores e o dueto de natação sincronizado que em nossa opinião podem chegar às finais da Olimpíada e estamos conversando com todos os governadores e prefeitos do estado ou município do atleta para apelar nesse sentido". Segundo seus cálculos, o projeto custa entre R$ 200 mil e R$ 250 mil para cada atleta. Coaracy destacou que os Correios, patrocinadores na entidade, "dá muita coisa, mas não pode bancar tudo, pois o programa individual do atleta consumiria todas as verbas". O presidente da CDBA pretende que cada estado ou município patrocine seu atleta e explicou: "o prefeito de Joinville está me esperando para tratar do Fischer. Será que ele não vai entender que vale a pena gastar R$ 250 mil com o Fischer para que ele seja finalista olímpico?´. Classificação - 1) Pinheiros - 2.202,5 pontos 2) Unisanta - 1.818,5 pontos 3) Minas Tênis - 1.346,5 pontos 4) Flamengo - 695 pontos 5) Corinthians - 595 pontos