Pinheiros é campeão do Grand Prix O Pinheiros dominou as versões feminina e masculina do Grand Prix de Judô, encerrado hoje, no Rio. Entre os homens, a equipe paulistana fechou a série de combates por 3 a 0 contra o Gama Filho. São Caetano ficou em terceiro. Na disputa das mulheres, as judocas do Pinheiros venceram o São Caetano por 2 a 1. Sogipa ficou na terceira posição.