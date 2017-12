Pinheiros é campeão paulista de vôlei O Telemig/Pinheiros derrotou a Unisul/Barueri por 3 sets a 2 (25/17, 28/30, 17/25, 25/23 e 15/12), neste sábado, em Barueri, e conquistou o título do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. Com a vitória deste sábado, mesmo na casa do adversário, o Telemig/Pinheiros fechou a série melhor-de-três jogos em 2 a 1 e conquistou seu primeiro título paulista. A equipe é mineira e, unida ao Pinheiros, fez sua estréia no campeonato de São Paulo, assim como a Unisul, que é catarinense e jogou em Barueri. Na final deste sábado, a equipe de Barueri contou com o reforço do técnico José Roberto Guimarães, que comando a seleção feminina na conquista da Copa dos Campeões no Japão. Mas ele não conseguiu bater o time do Pinheiros, que ficou com o título paulista.