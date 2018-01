Pinheiros e Minas fazem tira-teima Campanhas iguais apontam para o equilíbrio no confronto entre Pinheiros/Blue Life e MRV/Minas pela Superliga Feminina de Vôlei. Os dois times somam 14 pontos em 9 jogos, com 5 vitórias e 4 derrotas ? o Minas só supera a rival no set average (divisão de sets ganhos pelos perdidos). Na terceira rodada do returno, neste sábado, às 13 horas, as equipes medem força e, no Ginásio do Pinheiros (com Sportv). A rodada terá ainda, às 16 horas, Oi Campos x Brasil Telecom, em Campos (RJ); às 18 horas, Macaé Sports x Sesi Esporte-MG, em Macaé (RJ).