Pinheiros e Suzano decidem título paulista Pinheiros/Telemig e Ulbra/Suzano definem hoje o título do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei. A terceira e decisiva partida do playoff será realizada às 12h30, no ginásio do Pinheiros (com transmissão ao vivo da SporTV), em São Paulo. Atual bicampeão estadual, o time da capital abriu a série com derrota por 3 sets a 2 e tenta o seu terceiro título consecutivo. Já a Ulbra/Suzano busca a segunda conquista do principal torneio regional do País.