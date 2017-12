Pinheiros ganha torneio no Judô O Pinheiros é campeão do Grand Prix Paulista de Judô com a vitória, neste domingo, sobre a AD São Caetano, no CA Guapira. A fase teve duas rodadas. Carlos Honorato (São Caetano), prata nos Jogos de Sydney, em 2000, perdeu as duas rodadas, por ippon, para Daniel Hernandez (Pinheiros). Henrique Guimarães (São Caetano) empatou com Reinaldo dos Santos na primeira rodada e venceu na segunda. Sérgio Oliveira (Pinheiros) derrotou Maicon de Miranda nas duas rodadas.