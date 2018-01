Pinheiros joga para manter 2.º lugar Brasil Telecom/São Bernardo e Blue Life/Pinheiros jogam nesta terça-feira no ABC, às 20 horas, pelo Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. Com apenas uma derrota no torneio, a equipe do Pinheiros, comandada pelo técnico Cláudio Pinheiro, está em segundo lugar, com 15 pontos, apenas um atrás da líder Finasa/Osasco. ?Nós sempre fazemos partidas equilibradas. Nosso confronto, agora, tem tudo para ser uma das semifinais do campeonato?, acredita o técnico William Carvalho, do time de São Bernardo, que está em terceiro lugar, com 13 pontos.