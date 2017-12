Pinheiros na final do Paulista de vôlei O Pinheiros/Blue Life derrotou o Brasil Telecom/São Bernardo por 3 sets a 2 - parciais de 18/25, 25/22, 25/19, 15/25 e 15/13 - , neste sábado, em São Paulo, e se classificou à final do Paulista Feminino de Vôlei ao fechar a série melhor-de-três por 2 a 1. Na decisão, que começará no próximo dia 26, o Pinheiros terá pela frente o Finasa/Osasco, única equipe invicta na competição - 16 vitórias. Na semifinal, o Osasco passou pelo São Caetano/Detur.