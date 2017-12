Pinheiros perto da final no Handebol O Pinheiros está a uma vitória da final da Liga Nacional Masculina de Handebol. Mas para chegar à decisão terá de superar novamente a hexacampeã Metodista/São Bernardo, que nunca ficou fora de uma final do principal campeonato da modalidade. Jogando em casa, o clube paulistano levou a melhor no primeiro duelo ao vencer por 24 a 21. As equipes voltam a se encontrar neste domingo, às 11 horas, no Ginásio Baetão, em São Bernardo do Campo.