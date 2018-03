Pinheiros se reabilita na Superliga Em uma partida bastante disputada, que durou duas horas e meia, o Pinheiros/Blue Life venceu em casa, neste sábado, a MRV/Minas por 3 sets a 2, na Superliga Feminina de Vôlei. As parciais foram 25/22, 25/15, 18/25, 17/25 e 17/15. Com o resultado, a série melhor-de-cinco está empatada em 1 a 1. Na quarta-feira, a MRV vencera por 3 a 1. O terceiro jogo será quarta-feira, em Belo Horizonte, às 20 horas. Na outra semifinal, a Finasa/Osasco tenta se recuperar neste domingo diante da Rexona/Ades, em Curitiba, depois de ter perdido a invencibilidade. O jogo será às 10h30, com SporTV ao vivo. Na quarta-feira, Osasco foi derrotado em casa, por 3 sets a 1. ?Para a segunda partida, temos que corrigir nossos erros na defesa e ajustar melhor o nosso passe. O fato de jogarmos em Curitiba torna o jogo mais difícil, porque o Rexona contará com a sua forte torcida?, prevê o técnico José Roberto Guimarães. Para a oposto Elisângela, da Rexona, a equipe não pode pensar em relaxar porque venceu o primeiro jogo. ?Com a vitória fora de casa, demos somente o primeiro passo para chegar à final. Ficamos felizes com o resultado da primeira partida, mas não podemos relaxar, pois o Osasco virá com tudo. O apoio da torcida será fundamental?, disse a jogadora, maior pontuadora da primeira partida, com 16 pontos. Com a vitória de quarta-feira, a Rexona quebrou a invencibilidade de 20 jogos de Osasco, que havia vencido todas as partidas da fase classificatória e as duas das quartas-de-final.