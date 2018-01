Pinheiros vence Campos na Superliga Pelo único jogo da Superliga Feminina de Vôlei neste domingo, a Blue Life/Pinheiros derrotou a Oi/Campos, no Poliesportivo do Pinheiros, devolvendo a derrota de novembro às adversárias. Neste jogo, o time paulista fechou 3 sets a 0, com 26/24, 25/20 e 25/23, em pouco mais de uma hora e meia de jogo. Mari Hellen, com 25 pontos, foi destaque do Pinheiros, assim como a oposto Kika, que afirmou: "Nós havíamos nos preparado bem para este jogo. Eu estava com uma contusão leve, mas consegui jogar sem dor. E o time me ajudou bastante." O técnico Cláudio Pinheiro destacou a obediência tática de suas jogadoras. Foi a terceira vitória consecutiva do Pinheiros, que fez 3 a 2 sobre a Finasa/Osasco e a Brasil Telecom/Brasília, chegando à quarta colocação no geral. No sábado, o time paulista recebe a MRV/Minas.