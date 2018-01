Pinheiros vence e ganha lugar do Minas Na briga pelo quinto lugar na Superliga de vôlei feminino, deu Pinheiros/Blue Life diante do MRV/Minas no tie break (20/25, 25/23, 25/12, 18/25 e 15/09) no ginásio Henrique Villabom, em São Paulo, neste sábado. Antes da partida, a equipe mineira ocupava a quinta posição, uma à frente do time paulista. Com o resultado, a situação se inverteu. Logo no início do quinto e decisivo set, o Pinheiros abriu vantagem e a manteve com boa atuação de Mari Hellen. Com 31 pontos, a ponta foi a melhor em quadra e se espantou com o próprio desempenho. ?Caraca, 31 pontos? Estou surpresa, mas é a minha função como ponteira?, comentou. Foi a quarta vitória seguida do Pinheiros, que sofreu sua última derrota para o São Caetano/Detur.