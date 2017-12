Pinheiros vence na final do handebol O clube Pinheiros saiu na frente nas finais da Liga Nacional Masculina de Handebol e venceu a favorita Metodista Unimed São Bernardo por 25 a 24, neste sábado, na primeira das três partidas que definirão o campeão da temporada. O mando de jogo era do Pinheiros, mas a partida foi realizada em São Caetano do Sul porque o ginásio do Pinheiros está reservado para uma das etapas do Grand Prix Feminino de Vôlei. O artilheiro da partida foi Sidney, da Metodista, com nove gols. A Metodista havia chegado invcita à final e por isso tinha a vantagem do empate. Com a vitória do Pinheiros, a situação se inverteu. A segunda partida está marcada para o próximo sábado, provavelmente no Ginásio do Baetão, em São Bernardo do Campo.