Pinheiros vence Santos em jogo isolado No único jogo disputado nesta quarta-feira à noite pelo Campeonato Paulista feminino de vôlei, o Santos perdeu para o Pinheiros/Blue Life por 3 sets a 0 (11/25, 21/25 e 20/25), no jogo disputado em Santos (SP). A partida durou 1h16. Com esta vitória, o Pinheiros fica em terceiro lugar na classificação, com 11 pontos. O Santos é lanterna (oitavo), com apenas cinco pontos. A competição tem apenas mais dois jogos para o encerramento da fase classificatória, ambos no sábado: às 11 horas, São Caetano/Detur (5.º, nove pontos) x Santos; e às 17 horas, Finasa/Osasco (1.º, 12 pontos) x UMC/Flex Pé (7.º, sete pontos).