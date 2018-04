Pioneiro, basquete hoje aproveita crise europeia

O basquete foi o esporte pioneiro em trazer vários estrangeiros ao Brasil. Nos últimos anos, porém, o número de "gringos'' cresceu rapidamente. Além da boa situação da economia brasileira, a crise na Europa ajuda a atrair atletas norte-americanos para as quadras do País.

Com a economia em frangalhos, países como a Espanha, Grécia e Itália - normalmente grandes "importadores'' de jogadores dos Estados Unidos - reduziram drasticamente as compras. Sem esse mercado, muitos americanos que não encontram lugar na NBA - a liga profissional dos Estados Unidos, que, aliás, passa por um locaute - passaram a olhar para a América do Sul.

"Espanha e Itália sempre foram os principais destinos de norte-americanos. Mas, com as regras que limitam o número de estrangeiros nos times e com a crise, começou a sobrar jogador no mundo'', diz o diretor do Campeonato Paulista de Basquete e também diretor do Paulistano, Jorge Bauab.

Na média, americanos ganham entre US$ 5 mil (R$ 8,7 mil) e US$ 10 mil (R$ 17,4 mil) por mês no Brasil. "É menos que se jogassem na Europa, onde conseguem US$ 15 mil (R$ 26,1 mil) com facilidade. Mas é mais do que se estivessem desempregados'', diz o diretor.

No campeonato brasileiro de basquete, o Novo Basquete Brasil, os times podem ter até três estrangeiros. No Paulista, o limite - tanto no basquete como no futebol - é de dois por equipe. "Essa limitação dá muita visibilidade para os estrangeiros no Brasil que acabam tendo, às vezes, tratamento de estrela que não teriam nos Estados Unidos'', diz.

Assim como no futebol, times de médio porte - como a Liga Sorocabana de Basquete (LSB) - exibem orgulhosos os reforços estrangeiros. O armador Kenny Dawkins, por exemplo, deixou a pequena Holly Springs, perto de Memphis (terra de Elvis Presley) para jogar no time que defende as cores de Sorocaba.

Apesar de ser uma das estrelas do time, jogar no exterior tem lá seus problemas: Dawkins ficou longe das quadras por quase um mês há algumas semanas porque teve de ir aos Estados Unidos para visitar um consulado brasileiro e renovar o visto de trabalho que tirou para jogar no interior paulista. / F.N. e E.R.