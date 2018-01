Pipe Masters é adiado e etapa final do surfe deve voltar só na terça

A terceira fase do Pipe Masters, etapa final do Circuito Mundial de Surfe, terá de esperar alguns dias para ser realizada. Neste sábado, no Havaí, a ondulação enfraqueceu e a organização do evento decidiu adiar a disputa. Com isso, as baterias eliminatórias de Filipe Toledo contra Mason Ho, Adriano de Souza contra Glenn Hall, Gabriel Medina contra Jordy Smith, e Mick Fanning contra Jamie O'Brien ficaram para outro dia.

O grande problema é que a previsão para os próximos dias é pessimista. O fim de semana será de ondas muito pequenas, assim como na segunda-feira. Se a previsão do momento for mantida, o mais provável é que o evento retorne apenas na terça-feira, quando o mar começa a melhorar.

Na quarta, a expectativa é de boas ondas e, se a etapa recomeçar no dia anterior, é bem possível que acabe no mesmo dia, pois as perspectivas para o final da janela de competição, ou seja, de quinta-feira em diante, não são nada animadoras.

Vale lembrar que está em jogo a disputa do título mundial de surfe. Filipinho, Mineirinho, Medina, Fanning e Julian Wilson ainda estão na briga e a terceira fase é crucial, pois quem perder praticamente dá adeus ao sonho de levantar a taça. A fase é eliminatória, ou seja, não existe segunda chance para os derrotados.

CONFIRA AS BATERIAS DA 3ª FASE

1ª - Gabriel Medina x Jordy Smith

2ª - Bede Durbidge x Keanu Asing

3ª - Italo Ferreira x CJ Hobgood

4ª - Kelly Slater x Michel Bourez

5ª - Mick Fanning x Jamie O''Brien

6ª - John John Florence x Taj Burrow

7ª - Filipe Toledo x Mason Ho

8ª - Joel Parkinson x Kai Otton

9ª - Jeremy Flores x Sebastian Zietz

10ª - Julian Wilson x Adam Melling

11ª - Josh Kerr x Adrian Buchan

12ª - Adriano de Souza x Glenn Hall