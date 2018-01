Pipeline decide futuro de brasileiros O Rip Curl Pipeline Masters, última etapa do WCT, começa nesta quinta-feira e será decisivo para Marcelo Nunes e Jihad Kondr. Os dois dependem dos resultados do evento para disputar a Divisão de Elite do surfe mundial em 2006, pois não se garantiram no O?Neill World Cup, última etapa do WQS, que teve a vitória de Jake Paterson.