Piquet ajuda e Átila Abreu fatura pole na 1ª etapa da Stock Car

Vice-campeão da temporada passada, Átila Abreu começou o ano de 2015 mostrando que quer o título da Stock Car. Na primeira etapa do campeonato, em Goiânia, o piloto já cravou a pole position e largará na frente no domingo. Mas, para isso, contou com grande ajuda de seu convidado, Nelsinho Piquet, que alcançou o melhor resultado do dia no Autódromo Internacional.

Nesta primeira etapa, cada um dos pilotos precisava levar um parceiro que atuasse no automobilismo estrangeiro, e a escolha de Átila Abreu se mostrou acertada. Nelsinho Piquet não só foi o melhor convidado, como cravou o melhor tempo entre todos os concorrentes neste sábado. Átila ficou em quarto entre os titulares, o que fez com que a média deles os levasse à pole.

O resultado de Átila e Nelsinho foi meio segundo mais rápido do que a média de Marcos Gomes e Mark Winterbottom, que completam a primeira fila. A terceira colocação ficou com a parceria entre Popó Bueno e Guilherme Salas. Valdeno Brito e Laurens Vanthoor e Ricardo Maurício e Néstor Girolami completam as cinco primeiras posições no grid.

Campeão da temporada passada e dono do melhor tempo no treino livre da manhã, Rubens Barrichello teve dificuldades durante a tarde e não repetiu o mesmo desempenho. Ele foi responsável por uma batida em Tiago Camilo e acabou punido. Com isso, a parceria entre o ex-piloto da Fórmula 1 e o experiente Ingo Hoffman largará somente na 28.ª posição. Na 27.ª estará outro veterano, Chico Serra, convidado do filho Daniel Serra.

Único campeão da Fórmula 1 entre os pilotos, o canadense Jacques Villeneuve também exibiu dificuldade, chegou a rodar e viu a parceria com Ricardo Zonta ficar somente na 19.ª colocação. Antonio Pizzonia e Bruno Senna sairão em 21.º, enquanto Júlio Campos e Nicolas Prost ocuparão o 14.º lugar no grid.

Etapa de estreia da Stock Car em 2015, a corrida de Goiânia está marcada para este domingo às 10h30. Depois, os pilotos irão para o estado de São Paulo, já que a segunda prova do calendário acontecerá na cidade de Ribeirão Preto, no dia 5 de abril.