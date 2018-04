Pirelli anuncia que show ficará ainda melhor A Pirelli garantiu ontem, em Milão, na apresentação dos pneus deste ano para a sua extensa e diversificada lista de competições, que as corridas de Fórmula 1 voltarão a ter de dois a três pit stops. No fim de 2012, as equipes já haviam compreendido como estender a vida útil dos pneus e as provas passaram a ter uma parada, apenas. "Eles são mais moles e um pouco mais flexíveis", explicou Paul Hemberey, diretor da empresa. Mais: "A diferença entre os quatro tipos (supermacio, macio, médio e duro) é superior a meio segundo. Isso permitirá mais ultrapassagens e opções de estratégia."