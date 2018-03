Pista de Prudente: obras em julho O técnico Jayme Netto informou que em julho terão início as obras de reforma na pista da Unesp de Presidente Prudente. O local é considerado o celeiro do atletismo brasileiro porque revela e abriga os melhores velocistas do País. "Optamos por este mês, pois é de pouca chuva na região e não vai atrapalhar as obras. Além disso, estaremos em um período de competições fora do Brasil, o que não influirá em nossos treinos. Não podia ficar sem ela agora", explicou. O custo total da obra é de R$ 700 mil a ser dividido entre o Ministério do Esporte e Turismo, que arcará com 40%; a Universidade Estadual Paulista (Unesp), com 40%; e a Prefeitura de Presidente Prudente, com 20%, referentes a mão-de-obra e infra-estrutura. Desde o ano passado, o projeto esperava o aval do Ministério para ter a verba liberada. "Está tudo certo. A verba já foi liberada e pode ser usada", frisou. Alguns velocistas brasileiros, como Claudinei Quirino, lutam pela reforma da pista há mais de cinco anos. Além dele, treinam em Presidente Prudente atletas como os medalhistas de prata no revezamento 4 x 100 m André Domingos e Edson Luciano Ribeiro. O recordista sul-americano dos 400 m com barreiras Eronildes Nunes de Araújo teve de mudar-se para São José do Rio Preto para evitar contusões provocadas pela pista desgastada.