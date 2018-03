Pista reformada para GP de atletismo Para a realização do GP Rio de Atletismo, que será no domingo e contará com as principais estrelas brasileiras, a pista do Estádio Célio de Barros passou por reformas, como mudança do local de largada e chegada, além da remarcação das raias. "As mudanças são para adequar a pista às novas regras da IAAF", explicou Martinho Nobre, diretor técnico do GP e da Confederação Brasileira de Atletismo. A competição terá premiação de mais de US$ 100 mil. Serão 140 atletas brasileiros e estrangeiros divididos em 15 provas.